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31.03.2019, 12:31

Комитет избирателей выделил основные нарушения на выборах

Комитет избирателей выделил основные нарушения на выборах - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Основные: голосование за другого избирателя, фотографирование заполненных бюллетеней, препятствование работе наблюдателей

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Комитет избирателей, по состоянию на 12:00, зафиксировал такие основные нарушения: голосование за другого избирателя, фотографирование заполненных бюллетеней, препятствование работе наблюдателей. Об этом сообщается в Facebook КСУ.

По данным КСУ, в Николаеве пожилая женщина случайно расписалась за получение бюллетеня не за себя, а за другого избирателя. В Херсонской области члены комиссии запретили проводить фото и видеосъемку на участке, после замечания наблюдателя от запрета отказались.

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В Черкасской области в селах фиксируются единичные случаи выдачи бюллетеней без паспорта. В Житомирской области члены комиссии не допустили на подготовительное заседание международных наблюдателей, которые пришли в участок в 7:15. На одном из участков Херсонской области избиратель проголосовал по заграничному паспорту, что не разрешено действующим законодательством. 

В Ровенской области в селе Мизоч Здолбуновского р-на плохо видящей женщине помог, зайдя с ней в кабинку, наблюдатель - это нарушение, помочь имел правдо другой избиратель. нарушением действующего законодательства. В Черновицкой области заполненный бюллетень сфотографировал официальный наблюдатель, который был избирателем на данном участке.

Народный депутат Олег Куприенко разместил на своей странице в Facebook сообщение с прямым призывом голосовать за одного из кандидатов.

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Теги: выборы-2019, нарушения
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