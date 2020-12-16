Комитет Рады не поддержал назначение Шкарлета министром образования – секретарь комитета

Профильный комитет Верховной Рады не поддержал назначение и.о. министра образования Сергея Шкарлета на должность министра уже без приставки и. о. Об этом сообщила в Facebook секретарь кабинета и нардеп фракции Голос Наталья Пипа.

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Она уточнила в комментариях, что за назначение Шкарлета проголосовали пять из 11 членов комитета. Поэтому комитет рекомендовал Верховной Раде завтра определиться.

"Так что ответ мы получим завтра в зале", – добавила она.

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Марк Сировой

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