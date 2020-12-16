Комитет Рады не поддержал назначение Шкарлета министром образования – секретарь комитета
16.12.2020, 16:56
Сергей Шкарлет (Фото: пресс-служба Минцифры)
Профильный комитет Верховной Рады не поддержал назначение и.о. министра образования Сергея Шкарлета на должность министра уже без приставки и. о. Об этом сообщила в Facebook секретарь кабинета и нардеп фракции Голос Наталья Пипа.
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Она уточнила в комментариях, что за назначение Шкарлета проголосовали пять из 11 членов комитета. Поэтому комитет рекомендовал Верховной Раде завтра определиться.
"Так что ответ мы получим завтра в зале", – добавила она.
- В сентябре Нацагентство по обеспечению качества высшего образования пришло к выводу, что в трех работах Шкарлета есть плагиат. Чиновник не согласился и подал на агентство в суд.
- Вчера фракция Слуги народа с президентом Зеленским обсуждала кандидатуры сразу пяти министров, в том числе и Шкарлета.
- Не назначать Шкарлета министром просят семь образовательных организаций.
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