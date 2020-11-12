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Комитет Рады одобрил штрафы и лишение лицензии СМИ за отрицание российской агрессии

12.11.2020, 20:11
Комитет Рады одобрил штрафы и лишение лицензии СМИ за отрицание российской агрессии - Фото
Фото: rada.gov.ua

Соответствующий законопроект внес в Раду депутат от Слуги народа Олег Дунда

Комитет по гуманитарной и информационной политике принял решение рекомендовать Раде принять за основу законопроект № 4188, который запрещает СМИ отрицать российскую агрессию. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

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Законопроект о внесении изменений в закон о телевидении и радиовещании внес в Раду депутат от Слуги народа Олег Дунда.

Депутат предлагает запретить высказывания, содержащие отрицание факта военной агрессии РФ и оккупации ею части территории Украины. Нацсовет по телевидению и радиовещанию должен штрафовать СМИ за подобное, а если нарушения не будут устранены после повторного штрафа, ведомство должно обращаться в суд с требованием аннулировать лицензию на вещание.

В 2017 году Рада уже пыталась ввести административную и уголовную ответственность за отрицание российской агрессии. Законопроект авторства Антона Геращенко, Татьяны Черновол и еще нескольких депутатов после включения в повестку дня был возвращен на доработку.

Вадим Ребрина
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верховная рада Россия агрессия Олег Дунда

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