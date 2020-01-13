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Комитет Рады поддержал возвращение украинской делегации в ПАСЕ

Комитет Рады поддержал возвращение украинской делегации в ПАСЕ - Фото
Фото: facebook.com/marynabardina
13.01.2020, 20:49

В комитете по международной политике говорят, что украинская делегация вернется в ПАСЕ уже на январской сессии

Комитет по международной политике в результате шестичасового заседания поддержал заявление по возвращению украинской делегации в ПАСЕ. Об этом в Facebook сообщила член комитета, депутат от Слуги народа Марина Бардина.

"Наша делегация в полном составе возвращается в ПАСЕ уже на январской сессии", - написала другой депутат Слуги народа, член комитета Евгения Кравчук.

Она отметила, что "несмотря на угрозу, под которой из-за игнорирования своих обязательств Россией оказалась репутация Совета Европы, мы готовы представить положительную и конструктивную повестку дня".

"Мы едем в Страсбург, чтобы изменить тренд и показать, что Украина - не жертва, а страна, способная отстаивать европейские ценности", - написала Кравчук.

Также на заседании комитета проголосовали за заявление об авиакатастрофе в Иране, заявление об уголовном преследовании нацгвардейца Виталия Маркива в Италии, а также рассмотрен ряд ратификационных соглашений.

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Слуга народа пасе комитет делегация
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