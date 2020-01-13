Комитет Рады поддержал возвращение украинской делегации в ПАСЕ

Фото: facebook.com/marynabardina

Комитет по международной политике в результате шестичасового заседания поддержал заявление по возвращению украинской делегации в ПАСЕ. Об этом в Facebook сообщила член комитета, депутат от Слуги народа Марина Бардина.

"Наша делегация в полном составе возвращается в ПАСЕ уже на январской сессии", - написала другой депутат Слуги народа, член комитета Евгения Кравчук.

Она отметила, что "несмотря на угрозу, под которой из-за игнорирования своих обязательств Россией оказалась репутация Совета Европы, мы готовы представить положительную и конструктивную повестку дня".

"Мы едем в Страсбург, чтобы изменить тренд и показать, что Украина - не жертва, а страна, способная отстаивать европейские ценности", - написала Кравчук.

Также на заседании комитета проголосовали за заявление об авиакатастрофе в Иране, заявление об уголовном преследовании нацгвардейца Виталия Маркива в Италии, а также рассмотрен ряд ратификационных соглашений.