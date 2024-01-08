Комитет Рады поддержал инициативу установить новый праздник – День благодарения Богу

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики (Иллюстративное фото)

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады большинством голосов рекомендовал парламенту принять за основу и в целом проект постановления, согласно которому в Украине устанавливается новый праздничный день – День благодарения Богу. Об этом сообщает Детектор медиа.

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Воздержались во время голосования нардепы Владимир Вятрович от Евросолидарности и Александр Кабанов от Слуги народа.

Инициатор постановления – нардеп Виктор Мялик из фракции За майбутнє. Среди прочего, политик в 2021 году получил подозрение за уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 97 млн грн, в 2022-м не поддержал обращение к спикеру Рады о лишении полномочий депутатов от запрещенных пророссийских сил, а также голосовал за проект закона №5655 о градостроительстве, который критикуют местные власти и активисты (подробнее читайте здесь).

День благодарения Богу предлагается праздновать в последнее воскресенье сентября. В пояснительной записке это мотивируется украинскими традициями собираться вместе после сбора урожая и благодарить Бога, а праздновать предлагается на межконфессиональном уровне, чтобы "весь украинский народ мог обратиться к Богу с благодарностью за Его милость".

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Проект постановления рекомендует правительству разработать с привлечением представителей Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций и утвердить в течение трех месяцев комплексный план мероприятий по празднованию Дня благодарения Богу на государственном уровне.

Председатель комитета, нардеп от "Слуг" Никита Потураев заявил, что этот проект "имеет объединительную цель по отношению ко всем верующим, независимо от религиозных конфессий", а также показывает, что "свобода совести является одним из краеугольных камней украинской государственности".

Воздержавшийся нардеп Вятрович отметил, что как христианин отмечает праздники этой религии и уважает праздники верующих других конфессий, однако, по его мнению, на государственном уровне должны отмечаться те религиозные праздники, которые являются частью украинской традиции и "глубоко укоренены" в культуре украинского народа

Сам автор проекта Мялик считает, что реализация постановления (если оно будет принято Радой) не требует выделения дополнительных средств из государственного бюджета – празднование Дня благодарения Богу не предусматривает дополнительный выходной день.

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