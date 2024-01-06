У Черкаській області відсторонили священника, якого звинуватили у "чаклунстві" – Суспільне

Свято-Покровський храм у селі Городецьке Уманського району (Ілюстративне фото)

Черкаська єпархія Православної церкви України відсторонила священника, після звинувачень у "чаклунстві та прокльонах". Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

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Епізод стався у селі Городецьке Уманського району. За словами місцевих жителів, настоятель Свято-Покровського храму, ієрей Дмитро Плаксивий нібито був чаклуном та займався чорною магією.

Зокрема, священник нібито брав землю з кладовища та робив з нею обряди.

Його також звинуватили у маніпуляції людьми, вживанні алкоголю та відмові в щедруванні для українських військових, розповів місцевий житель Юрій, який організував збори на підтримку священника.

4 січня указом митрополита Черкаського і Чигиринського Іоана отця Дмитра заборонили у священстві, зняли з посади настоятеля храму в селі Городецьке та перевели поза штат, передають журналісти.

Причиною вказана "невідповідність сану священнослужителя", а також "численні порушення та відповідні скарги". Водночас нічого про "чаклунство" там не сказано.

Водночас окремі місцеві жителі не згодні з таким рішенням та домагаються відновлення священника у посаді, зазначає Суспільне.

Фото: Суспільне

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