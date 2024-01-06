В Черкасской области отстранили священника, которого обвинили в "колдовстве" – Суспильне

Свято-Покровский храм в селе Городецкое Уманского района (Иллюстративное фото)

Черкасская епархия Православной церкви Украины отстранила священника после обвинений в "волшебстве и проклятиях". Об этом сообщили корреспонденты Суспильного.

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Эпизод произошел в селе Городецкое Уманского района. По словам местных жителей, настоятель Свято-Покровского храма, иерей Дмитрий Плаксивый якобы был колдуном и занимался черной магией.

В частности, священник якобы брал землю с кладбища и совершал с ней обряды.

Его также обвинили в манипуляции людьми, употреблении алкоголя и отказе в щедровании для украинских военных, рассказал местный житель Юрий, организовавший собрание в поддержку священника.

4 января указом митрополита Черкасского и Чигиринского Иоанна отца Дмитрия запретили в священстве, сняли с должности настоятеля храма в селе Городецкое и перевели за штат, передают журналисты.

Причиной указано "несоответствие сана священнослужителя", а также "многочисленные нарушения и жалобы". В то же время ничего о "волшебстве" там не сказано.

В то же время, отдельные местные жители не согласны с таким решением и добиваются восстановления священника в должности, отмечает Суспильне.

Фото: Общественное

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