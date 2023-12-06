У Свято-Миколаївському соборі відбулася служба Православної церкви України. Про це повідомив виконувач обов'язків директора Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника Василь Ільчишин.

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За його словами, вперше за 191 рік у Миколаївському соборі пролунала молитва українською мовою.

Служба ПЦУ у Свято-Миколаївському соборі (Фото: Василь Ільчишин/Facebook)

"Саме сьогодні, 6 грудня 1832 року Миколаївський собор був анексований московитами, і саме сьогодні 6 грудня 2023 року проходить перше українське богослужіння до свята святого Миколая і звучить молитва за українських воїнів у День ЗСУ", — заявив Ільчишин.

12 лютого 2023 року закінчився термін дії договору про безоплатне користування УПЦ МП приміщенням Миколаївського собору, 5 грудня Верховний суд залишив чинним рішення про те, що УПЦ МП має передати собор у користування Кременецько-Почаївському заповіднику.

Нещодавно послушник Почаївської лаври отримав п'ять років ув'язнення за вихваляння РФ та дискредитацію Збройних Сил України. Вранці 30 листопада Служба безпеки України прийшла з обшуками до Почаївської лаври. Правоохоронці заявили, що Українська православна церква Московського патріархату ставила під сумнів існування України та ображала іудеїв.

Про право на молитовну та фізичну присутність у Почаївській лаврі заявляла УГКЦ. Мінкульт ще не думав, як вирішити цю суперечку, але бачить можливості проведення служінь різними церквами на одній території. У ПЦУ проти передання Почаївської лаври греко-католикам. Вважають її "православною святинею".

10 березня 2023 року Мінкульт закликав Свято-Успенський монастир УПЦ МП звільнити територію Києво-Печерської лаври до 29 березня. Докладніше про "виселення" УПЦ МП з Лаври читайте у тексті LIGA.net.

У Московському патріархаті заявили, що вважають це "ультиматумом", не бачать у цьому юридичних обґрунтувань і не збираються йти.

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