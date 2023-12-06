В Свято-Николаевском соборе прошла служба Православной церкви Украины. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника Василий Ильчишин.

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По его словам, впервые за 191 год в Николаевском соборе прозвучала молитва на украинском языке.

Служба ПЦУ в Свято-Николаевском соборе (Фото: Василий Ильчишин/Facebook)

"Именно сегодня, 6 декабря 1832 года Николаевский собор был аннексирован московитами, и именно сегодня 6 декабря 2023 проходит первое украинское богослужение к празднику святого Николая и звучит молитва за украинских воинов в День ВСУ", — заявил Ильчишин.

12 февраля 2023 года истек срок действия договора о безвозмездном пользовании УПЦ МП помещением Николаевского собора, 5 декабря Верховный суд оставил в силе решение о том, что УПЦ МП должна передать собор в пользование Кременецко-Почаевского заповедника.

Недавно послушник Почаевской лавры получил пять лет тюрьмы за восхваление РФ и дискредитацию Вооруженных Сил Украины. Утром 30 ноября Служба безопасности Украины пришла с обысками в Почаевскую лавру. Правоохранители заявили, что Украинская православная церковь Московского патриархата ставила под сомнение существование Украины и оскорбляла иудеев.

О праве на молитвенное и физическое присутствие в Почаевской лавре заявляла УГКЦ. Минкульт еще не думал, как разрешить этот спор, но видит возможности проведения служений разными церквями на одной территории. В ПЦУ против передачи Почаевской лавры греко-католикам. Считают ее "православной святыней".

10 марта 2023 года Минкульт призвал Свято-Успенский монастырь УПЦ МП освободить территорию Киево-Печерской лавры до 29 марта. Подробнее о "выселении" УПЦ МП из Лавры читайте в тексте LIGA.net.

В Московском патриархате заявили, что считают это "ультиматумом", не видят в этом юридических обоснований и не собираются уходить.

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