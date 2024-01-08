Комітет Ради підтримав ініціативу встановити нове свято – День подяки Богові

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики (Ілюстративне фото)

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради більшістю голосів рекомендував парламенту прийняти за основу та в цілому проєкт постанови, за якою в Україні встановлюється новий святковий день – День подяки Богові. Про це повідомляє Детектор медіа.

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Утрималися під час голосування нардепи Володимир В'ятрович від Євросолідарності та Олександр Кабанов від Слуги народу.

Ініціатор постанови – нардеп Віктор М'ялик з фракції За майбутнє. Серед іншого, політик у 2021 році отримав підозру за ухилення від сплати податків на суму понад 97 млн грн, у 2022-му не підтримав звернення до спікера Ради щодо позбавлення повноважень депутатів від заборонених проросійських сил, а також голосував за проєкт закону №5655 про містобудування, який критикує місцева влада та активісти (детальніше читайте тут).

День подяки Богові пропонується святкувати в останню неділю вересня. У пояснювальній записці це мотивується українськими традиціями збиратися разом після збору врожаю та дякувати Богу, а святкувати пропонується на міжконфесійному рівні, аби "увесь український народ міг звернутись до Бога з подякою за Його милість".

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Проєкт постанови рекомендує уряду розробити із залученням представників Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій та затвердити впродовж трьох місяців комплексний план заходів з відзначення Дня подяки Богові на державному рівні.

Голова комітету, нардеп від "Слуг" Микита Потураєв заявив, що цей проєкт "має об’єднавчу мету стосовно всіх вірян, незалежно від релігійних конфесій", а також показує, що "свобода совісті є одним з наріжних каменів української державності".

Нардеп В'ятрович, який утримався, зазначив, що як християнин відзначає свята цієї релігії й поважає свята вірян інших конфесій, проте, на його думку, на державному рівні мають відзначатися ті релігійні свята, які є частиною української традиції та "глибоко вкорінені" в культурі українського народу.

Сам автор проєкту М'ялик вважає, що реалізація постанови (якщо вона буде ухвалена Радою) не потребує виділення додаткових коштів з державного бюджету – святкування Дня подяки Богові не передбачає додатковий вихідний день.

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