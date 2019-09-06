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Комитет Рады просит проверить работу Минздрава при Супрун

Комитет Рады просит проверить работу Минздрава при Супрун - Фото
Михаил Радуцкий (Фото: facebook.com/Михаил Радуцкий)
06.09.2019, 16:44

Глава комитета Михаил Радуцкий заявил, что проверка инициирована "профильными ассоциациями"

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования решил обратиться к Счетной палате и Государственной аудиторской службе с просьбой провести безотлагательный аудит работы Министерства охраны здоровья за 2016-2019 годы. Об этом сообщил в Facebook глава комитета депутат от партии Слуга народа Михаил Радуцкий.

"Нужна объективная и полная оценка работы МОЗ", - считает он. По его словам, обращение инициировано "профильными ассоциациями".

"Я, как глава комитета, вместе с фракцией Слуга народа и коллегами из комитета, хочу помочь госпоже министру Зоряне Скалецкой в реформировании ведомства и наведении порядка в сфере охраны здоровья", - заявил Радуцкий.

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МОЗ михаил радуцкий
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