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29.05.2019, 16:36

Комитет Рады рекомендовал одобрить переименование двух областей

Комитет Рады рекомендовал одобрить переименование двух областей - Фото
Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Речь идет о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую, а Кировоградской - в Кропивницкую

Парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроекты о переименовании Кировоградской и Днепропетровской областей. Такое решение было принято на заседании комитета 29 мая, передает Радио Свобода.

Речь идет о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую, а Кировоградской - в Кропивницкую.

Для изменения названий областей нужно внести изменения в Конституцию. Такие изменения Верховная Рада принимает большинством голосов (не менее 226-ти) в первом чтении и не менее чем двумя третями голосов (300) - во втором чтении, которое проводится на следующей очередной сессии парламента.

3 апреля Конституционный суд Украины признал эти законопроекты соответствующими Конституции.

19 мая 2016 года Верховная Рада переименовала город Днепропетровск в Днепр, а 14 июля Кировоград стал Кропивницким.

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Теги: днепропетровская область, кировоградская область, переименование, декоммунизация, сичеславская область, кропивницкая область
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