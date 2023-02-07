Компании Оксаны Марченко финансировали Росгвардию и МВД России, утверждает СБУ
Служба безопасности Украины утверждает, что ликвидировала масштабную схему подпольного финансирования российских оккупационных группировок. В частности, уточняет СБУ, к организации схемы якобы причастна Оксана Марченко, супруга подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука.
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"Именно она является конечным бенефициаром сети киевских компаний и предприятия в Ялте, которые переводили миллионные суммы на счета росгвардии и МВД России в оккупированном Крыму", – написали в Службе, уточнив, что эти компании "платили рашистам якобы за охрану недвижимости Медведчука" на полуострове.
Помимо этого, бизнес-структура Марченко "регулярно пополняла российский бюджет в виде уплаты "налогов и сборов", отметили в СБУ.
Спецслужбы называют сумму в более 50 млн в гривневом эквиваленте.
По данным следствия, Марченко якобы зарегистрировала в Ялте общество с уставным капиталом более чем в 1 млрд российских рублей, а для его создания задействовала активы трех подконтрольных инвесткомпаний в Киеве. После этого "крымская" фирма подписала "охранные" соглашения с Росгвардией и МВД оккупантов.
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Даже после начала полномасштабного вторжения России "компания Марченко продолжила финансировать бюджет рашистов", отметили в Службе.
При 11 обысках на объектах недвижимости жены Медведчука, в офисах ее киевских компаний и по адресам проживания их топ-менеджеров обнаружено, со слов СБУ:
- документы, компьютеры, флешки и мобильные телефоны с доказательствами сделок;
- печати и банковские карты, которые использовались в незаконной деятельности.
Марченко и главе аффилированной фирмы в Крыму сообщено о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью насильственной смены либо свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (ч. 3 ст. 110-2).
Если вина будет доказана, им грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Марченко и Медведчук скрываются в России.
- В мае 2021 года в Генпрокуратуре говорили, что Медведчук не обвиняется в финансировании терроризма – "нет доказательств".
- В конце лета 2022 года во Львовской области суд арестовал три земельных участка Марченко, а до того - свыше сотни объектов имущества семьи Медведчуков.
- В начале февраля 2023 года НАПК включило Procter & Gamble в список международных спонсоров войны.
- Есть мнение, что мир постепенно признает РФ спонсором терроризма, и "это эффективный метод, но недостаточный".
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