Компании Оксаны Марченко финансировали Росгвардию и МВД России, утверждает СБУ

Служба безопасности Украины утверждает, что ликвидировала масштабную схему подпольного финансирования российских оккупационных группировок. В частности, уточняет СБУ, к организации схемы якобы причастна Оксана Марченко, супруга подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука.

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"Именно она является конечным бенефициаром сети киевских компаний и предприятия в Ялте, которые переводили миллионные суммы на счета росгвардии и МВД России в оккупированном Крыму", – написали в Службе, уточнив, что эти компании "платили рашистам якобы за охрану недвижимости Медведчука" на полуострове.

Помимо этого, бизнес-структура Марченко "регулярно пополняла российский бюджет в виде уплаты "налогов и сборов", отметили в СБУ.

Спецслужбы называют сумму в более 50 млн в гривневом эквиваленте.

По данным следствия, Марченко якобы зарегистрировала в Ялте общество с уставным капиталом более чем в 1 млрд российских рублей, а для его создания задействовала активы трех подконтрольных инвесткомпаний в Киеве. После этого "крымская" фирма подписала "охранные" соглашения с Росгвардией и МВД оккупантов.

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Даже после начала полномасштабного вторжения России "компания Марченко продолжила финансировать бюджет рашистов", отметили в Службе.

При 11 обысках на объектах недвижимости жены Медведчука, в офисах ее киевских компаний и по адресам проживания их топ-менеджеров обнаружено, со слов СБУ:

- документы, компьютеры, флешки и мобильные телефоны с доказательствами сделок;

- печати и банковские карты, которые использовались в незаконной деятельности.

Марченко и главе аффилированной фирмы в Крыму сообщено о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью насильственной смены либо свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (ч. 3 ст. 110-2).

Если вина будет доказана, им грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Марченко и Медведчук скрываются в России.

Євген Пилипенко

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