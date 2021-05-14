Генпрокуратура: Медведчук не обвиняется в финансировании терроризма – нет доказательств
В феврале этого года против лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука были введены санкции за финансирование терроризма, однако сейчас по этой статье он не обвиняется. В Офисе генпрокурора этот факт объяснили отсутствием достаточного количества доказательств. Об этом в эфире передачи Право на владу на 1+1 заявил заместитель Генпрокурора Роман Говда.
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Он отметил, что прокуратура имеет право давать юридическую оценку и объявлять о подозрении "только по тем фактам и обстоятельствам, которые считает убедительными для себя и по которым есть достаточно доказательств".
"Это не проблема, а история – в том, что Крым. Россия не признана террористической организацией. У нас признаны только ЛНР и ДНР и содействие этим террористическим организациям мы можем квалифицировать как содействие и финансирование терроризма", – подчеркнул Говда.
Что же касается аннексированного Крыма, то прокуратура "квалифицирует это как разграбление национальных ценностей на территории, оккупированной РФ", – отметил прокурор.
При этом Говда заявил, что производства о финансировании терроризма все же существуют и сейчас они расследуются, однако о подробностях он пока рассказать не может.
- 19 февраля 2021 года СНБО ввел санкции против Медведчука и его окружения. По словам секретаря СНБО Данилова, санкции против Медведчука и его жены были введены за финансирование терроризма.
- Медведчук назвал их "незаконными" и заявил, что президент Владимир Зеленский перешел последние границы. В Кремле сказали, что "очень встревожены" санкциями против Медведчука.
- 25 февраля появилась якобы запись разговора Медведчука и Суркова, в котором они обсуждали поставки электроэнергии в Крым, освобождение пленных, в разговоре также упоминался Порошенко.
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