Генпрокуратура: Медведчук не обвиняется в финансировании терроризма – нет доказательств

В феврале этого года против лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука были введены санкции за финансирование терроризма, однако сейчас по этой статье он не обвиняется. В Офисе генпрокурора этот факт объяснили отсутствием достаточного количества доказательств. Об этом в эфире передачи Право на владу на 1+1 заявил заместитель Генпрокурора Роман Говда.

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Он отметил, что прокуратура имеет право давать юридическую оценку и объявлять о подозрении "только по тем фактам и обстоятельствам, которые считает убедительными для себя и по которым есть достаточно доказательств".

"Это не проблема, а история – в том, что Крым. Россия не признана террористической организацией. У нас признаны только ЛНР и ДНР и содействие этим террористическим организациям мы можем квалифицировать как содействие и финансирование терроризма", – подчеркнул Говда.

Что же касается аннексированного Крыма, то прокуратура "квалифицирует это как разграбление национальных ценностей на территории, оккупированной РФ", – отметил прокурор.

При этом Говда заявил, что производства о финансировании терроризма все же существуют и сейчас они расследуются, однако о подробностях он пока рассказать не может.

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Дарья Мостовая

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