UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генпрокуратура: Медведчук не обвиняется в финансировании терроризма – нет доказательств

14.05.2021, 07:30
Генпрокуратура: Медведчук не обвиняется в финансировании терроризма – нет доказательств - Фото
Виктор Медведчук (Фото: пресс-служба ОПЗЖ)

В феврале этого года против лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука были введены санкции за финансирование терроризма, однако сейчас по этой статье он не обвиняется. В Офисе генпрокурора этот факт объяснили отсутствием достаточного количества доказательств. Об этом в эфире передачи Право на владу на 1+1 заявил заместитель Генпрокурора Роман Говда.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Он отметил, что прокуратура имеет право давать юридическую оценку и объявлять о подозрении "только по тем фактам и обстоятельствам, которые считает убедительными для себя и по которым есть достаточно доказательств".

"Это не проблема, а история – в том, что Крым. Россия не признана террористической организацией. У нас признаны только ЛНР и ДНР и содействие этим террористическим организациям мы можем квалифицировать как содействие и финансирование терроризма", – подчеркнул Говда.

Что же касается аннексированного Крыма, то прокуратура "квалифицирует это как разграбление национальных ценностей на территории, оккупированной РФ", – отметил прокурор.

При этом Говда заявил, что производства о финансировании терроризма все же существуют и сейчас они расследуются, однако о подробностях он пока рассказать не может. 

Читайте также: Суд отправил Медведчука под домашний арест

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
генпрокуратура Роман Говда днр подозрение оккупированный крым виктор медведчук финансирование терроризма лнр ОГП
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 