Конференция по восстановлению Украины в Берлине запустила проекты на 16 млрд евро

Юлия Свириденко (Фото: Министерство экономики)

Международная конференция по восстановлению, которая прошла 11-12 июня в Берлине, дала старт проектам на общую сумму более 16 млрд евро. Об этом сообщило Министерство экономики.

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Первая вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко, возглавлявшая правительственную делегацию на конференции, заявила, что мероприятие стало площадкой для синхронизации видения восстановления Украины.

"Завершаем конференцию с соглашениями, меморандумами, контрактами по каждому из направлений. В первую очередь, это соглашения в энергетической сфере. Есть уже ряд компаний, которые готовы заходить на украинский рынок и помогут в перспективе построить 1 ГВт генерирующих мощностей", – сказала она.

В частности, на Международной конференции по восстановлению были заключены следующие соглашения и анонсирована помощь:

→ гарантийные и грантовые соглашения в рамках инвестиционного компонента программы Ukraine Facility – 1,4 млрд евро;

→ пакет помощи в поддержку энергетики от США – $824 млн;

→ запуск Альянса устойчивости малого и среднего бизнеса для Украины – обязательства на 7 млрд евро;

→ программа переобучения специалистов Skills Alliance – более 700 млн евро;

→ дофинансирование гуманитарного разминирования земли – $35 млн;

→ 14 соглашений между украинскими, немецкими и международными бизнес-партнерами – более 560 млн евро;

→ соглашения о страховании рисков – свыше $350 млн.

В общей сложности, по словам Свириденко, во время конференции было заключено 110 международных соглашений. Кроме того, во время конференции Минэкономики представило инвестиционный гайд, в который вошли 95 проектов, требующих около $27 млрд финансирования.

11 июня Зеленский на открытии конференции заявил, что Украина планирует построить до 1 ГВт газовой маневренной генерации в 2024 году и еще 4 ГВт в ближайшие годы.

12 июня компания Aon, один из крупнейших в мире брокеров, в рамках Берлинской конференции по восстановлению объявила о запуске беспрецедентной программы страхования военных рисков в Украине на сумму $350 млн.

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