Конференція з відновлення України в Берліні запустила проєкти на 16 млрд євро

Під час конференції було укладено 110 міжнародних угод, заявила Юлія Свириденко

Юлія Свириденко (Фото: Міністерство економіки)

Міжнародна конференція із відновлення, яка відбулася 11-12 червня в Берліні, дала старт проєктам на загальну суму понад 16 млрд євро. Про це повідомило Міністерство економіки.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Перша віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко, яка очолювала урядову делегацію на конференції, заявила, що захід став майданчиком для синхронізації бачення відбудови України.

"Завершуємо конференцію з угодами, меморандумами, контрактами за кожним із напрямків. Першочергово, це угоди в енергетичній сфері. Маємо вже низку компаній, які готові заходити на український ринок й допоможуть у перспективі побудувати 1 ГВт генеруючих потужностей", – сказала вона.

Зокрема, під час Міжнародної конференції із відновлення було укладено такі угоди та анонсована допомога:

→ гарантійні та грантові угоди в межах інвестиційного компонента програми Ukraine Facility — 1,4 млрд євро;

→ пакет допомоги на підтримку енергетики від США – $824 млн;

→ запуск Альянсу стійкості малого та середнього бізнесу для України — зобов'язання на 7 млрд євро;

→ програма перенавчання фахівців Skills Alliance – понад 700 млн євро;

→ дофінансування гуманітарного розмінування землі – $35 млн;

→ 14 угод між українськими, німецькими та міжнародними бізнес-партнерами – понад 560 млн євро;

→ угоди про страхування ризиків – більш як $350 млн.

Загалом, за словами Свириденко, під час конференції було укладено 110 міжнародних угод. Крім того, під час конференції Мінекономіки презентувало інвестиційний гайд, до якого включили 95 проєктів, що потребують близько $27 млрд фінансування.

11 червня Зеленський на відкритті конференції заявив, що Україна планує побудувати до 1 ГВт газової маневреної генерації у 2024 році та ще 4 ГВт у найближчі роки.

12 червня компанія Aon, один із найбільших у світі брокерів, в межах Берлінської конференції з відновлення оголосила про запуск безпрецедентної програми страхування воєнних ризиків в Україні на суму $350 млн.

Читайте також: Глава МЗС Польщі порадив Україні провести складні реформи зараз: Після війни буде важче