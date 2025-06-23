Конкурс на руководителя БЭБ: фаворитами комиссии стали два топдетектива НАБУ
Конкурсная комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности поддержала кандидатуры двух топдетективов Национального антикоррупционного бюро – Руслана Даменцова и Александра Цивинского. Процесс голосования транслировал YouTube-канал правительства.
Кандидатов поддержали три международных эксперта.
Комиссия объявила перерыв – 24 июня в 18:00 она повторно соберется, чтобы определиться между Даменцовым и Цивинским (для победы нужно четыре голоса).
В случае если комиссия не сможет этого сделать до 21:45, то будет определяться с победителем Кабинет министров.
Начало сегодняшнего заседания задержалось на более чем три часа.
Кроме "международников", в конкурсную комиссию входят трое представителей правительства.
Во время сегодняшнего заседания отсутствовала представительница Кабмина Татьяна Мацелик – ее коллега Юрий Пономаренко заявил, что она в командировке.
Другой представитель правительства, Олег Гиляка, отсутствовал в начале заседания – Пономаренко объяснял это тем, что тот "находится в прифронтовом Харькове". В конце концов, Гиляке удалось присоединиться и принять участие в голосовании.
- Полноценного руководителя в БЭБ нет с апреля 2023 года, когда уволился Вадим Мельник по собственному желанию.
- В июне 2024 года Верховная Рада приняла закон о перезагрузке БЭБ, который разрешил запустить конкурс по избранию нового директора бюро.