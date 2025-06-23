Конкурс на руководителя БЭБ: фаворитами комиссии стали два топдетектива НАБУ

Заседание задержалось на более чем три часа

Фото: прессслужба БЭБ

Конкурсная комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности поддержала кандидатуры двух топдетективов Национального антикоррупционного бюро – Руслана Даменцова и Александра Цивинского. Процесс голосования транслировал YouTube-канал правительства.

Кандидатов поддержали три международных эксперта.

Комиссия объявила перерыв – 24 июня в 18:00 она повторно соберется, чтобы определиться между Даменцовым и Цивинским (для победы нужно четыре голоса).

В случае если комиссия не сможет этого сделать до 21:45, то будет определяться с победителем Кабинет министров.

Начало сегодняшнего заседания задержалось на более чем три часа.

Кроме "международников", в конкурсную комиссию входят трое представителей правительства.

Во время сегодняшнего заседания отсутствовала представительница Кабмина Татьяна Мацелик – ее коллега Юрий Пономаренко заявил, что она в командировке.

Другой представитель правительства, Олег Гиляка, отсутствовал в начале заседания – Пономаренко объяснял это тем, что тот "находится в прифронтовом Харькове". В конце концов, Гиляке удалось присоединиться и принять участие в голосовании.