Конкурс на керівника БЕБ: фаворитами комісії стали два топдетективи НАБУ

Засідання затрималось на більш ніж три години

Фото: пресслужба БЕБ

Конкурсна комісія з відбору директора Бюро економічної безпеки підтримала кандидатури двох топдетективів Національного антикорупційного бюро – Руслана Даменцова та Олександра Цивінського. Процес голосування транслював Youtube-канал уряду.

Кандидатів підтримали троє міжнародних експертів.

Комісія оголосила перерву – 24 червня о 18:00 вона повторно збереться, аби визначитися між Даменцовим та Цивінським (для перемоги потрібно чотири голоси).

У випадку, якщо комісія не зможе цього зробити до 21:45, з переможцем визначатиметься Кабінет міністрів.

Початок сьогоднішнього засідання затримався на більш ніж три години.

Окрім "міжнародників" до конкурсної комісії входять троє представників уряду.

Під час сьогоднішнього засідання була відсутня представниця Кабміну Тетяна Мацелик – її колега Юрій Пономаренко заявив, що вона у відрядженні.

Інший представник уряду Олег Гіляка був відсутній на початку засідання – Пономаренко пояснював це тим, що він "перебуває у прифронтовому Харкові". Врешті-решт, Гіляці вдалося доєднатися і взяти участь у голосуванні.