Конституционных судей РФ будут судить за одобрение попытки аннексии – Офис генпрокурора

Десять членов так называемого Конституционного суда России пойдут под суд за одобрение попытки незаконной аннексии Россией территорий Украины. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Прокуратура сообщила, что завершила специальное досудебное расследование (при участии Главного следственного управления СБУ) и направила в суд обвинительный акт в отношении 10 судей Конституционного суда РФ. Обвинение сформулировано по статье о посягательстве на территориальную целостность и Украины.

2 октября 2022 года состав Конституционного суда РФ признал "конституционными" так называемые "договора" между Россией и назначенными ею же гауляйтерами временно оккупированных РФ территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины о якобы "принятии" этих территорий в состав России.

Прокуратура считает, что эти действия следует квалифицировать как пособничество действиям с целью незаконного изменения государственной границы Украины.

В СБУ отмечают, что в случае вынесения судом обвинительного приговора, обвиняемым грозит до 15 лет заключения или пожизненное.

30 сентября 2022 года российский диктатор Владимир Путин подписал бумажки, где решил назвать "независимыми территориями" временно оккупированные войсками РФ части Запорожской и Херсонской областей.

После этого попытку аннексии "одобрили" в нелегитимной Госдуме и в конституционном суде РФ, а накануне Совет Федерации "ратифицировал" эти бумажки.

4 октября президент Зеленский издал указ о ничтожности подписанных Путиным бумажек об украинских территориях.

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.