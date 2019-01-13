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13.01.2019, 13:19

Консул Украины взяла под опеку дочь погибшего в Польше журналиста

Консул Украины взяла под опеку дочь погибшего в Польше журналиста - Фото
Фото: Укринформ

По словам консула Светланы Крысы, детей граждан Украины будет под консульскую опеку очень редко

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Руководитель консульского отдела посольства Украины в Варшаве Светлана Крыса взяла под опеку годовалую дочь погибшего в атомобильной аварии в Польше украинского журналиста Романа Кисиля. Об этом сообщает Укринформ.

"Нам удалось взять под консульскую опеку маленькую Софийку. Мы забрали ее из больницы и отвезли в Варшаву, где она находится с бабушкой",- сообщила консул.

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Она отметила, что взять над ребенком консульскую опеку позволяет 31-я статья консульской конвенции между Украиной и Республикой Польша. Она предусматривает, что консульское должностное лицо имеет право взять под консульскую опеку малолетнего ребенка в случае, если сложилась ситуация, при которой родители не могут заниматься ребенком. В противном случае девочку могли бы направить в детский дом и ее опекунов устанавливал бы суд.

По словам консула, детей граждан Украины будет под консульскую опеку очень редко. Мать Софии мать находится в тяжелом состоянии в больнице. Ее удалось перевезти из города Радом в Варшаву.

Дипломат уточнила, что тела погибших Романа и его матери Надежды будут репатриированы в Украину в начале следующей недели – во вторник или среду. Необходимо время для оформления всех необходимых документов. 

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Теги: дтп, польша, ребенок, варшава, Роман Кисиль, погибший журналист, консул украины в варшаве, консул украины, Светлана Крыса
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