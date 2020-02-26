Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"Контекст изменился". Сурков рассказал о причинах ухода из Кремля

"Контекст изменился". Сурков рассказал о причинах ухода из Кремля - Фото
Владислав Сурков (фото - скриншот видео)
26.02.2020, 09:42

18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Владислава Суркова от должности своего помощника

Экс-помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что на должности помощника он "в основном занимался Донбассом и Украиной", а причину ухода из Кремля объяснил "изменившимся контекстом". Об этом он рассказал в интервью Актуальным комментариям.

"Я ведь Донбассом и Украиной занимался в основном. Контекст изменился, скажем так. То есть, в итоге я должен был продолжать ими заниматься. Но контекст изменился", - заявил он.

По словам Суркова, заявление об отставке он написал по своей инициативе. Он также добавил, что планировал покинуть госслужбу еще в 2013 году, однако "получил уникальную возможность самому выбрать проект": "Выбрал Украину". Однако по прошествии пяти лет, по его словам, началось "естественное торможение этого проекта". 

  • 25 января директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого в России считают человеком Суркова, заявил, что помощник президента РФ покинул госслужбу "в связи со сменой курса на украинском направлении".
  • 18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Суркова от должности своего помощника.
  • Сурков, по данным LIGA.net из источников в украинских спецслужбах, отвечал за "политическую жизнедеятельность террористов". Собеседники полагали, что уход Суркова означает, что Москва "больше не видит политических перспектив у своего террористического анклава в Донецке и Луганске".
  • Российский журналист Алексей Венедиктов заявлял, что теперь "курировать украинское направление" вместо Суркова будет экс-вице-премьер РФ Дмитрий Козак, которого в России называют "куратором экономического направления" на территориях подконтрольных Кремлю террористов.

Читайте также: Башни Кремля. Выходца ГРУ Суркова заменили выходцем ГРУ Козаком

Владислав Сердюк
Еще по теме
Напишите нам
владимир путин владислав сурков дмитрий козак
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 