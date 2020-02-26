"Контекст изменился". Сурков рассказал о причинах ухода из Кремля

Владислав Сурков (фото - скриншот видео)

Экс-помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что на должности помощника он "в основном занимался Донбассом и Украиной", а причину ухода из Кремля объяснил "изменившимся контекстом". Об этом он рассказал в интервью Актуальным комментариям.

"Я ведь Донбассом и Украиной занимался в основном. Контекст изменился, скажем так. То есть, в итоге я должен был продолжать ими заниматься. Но контекст изменился", - заявил он.

По словам Суркова, заявление об отставке он написал по своей инициативе. Он также добавил, что планировал покинуть госслужбу еще в 2013 году, однако "получил уникальную возможность самому выбрать проект": "Выбрал Украину". Однако по прошествии пяти лет, по его словам, началось "естественное торможение этого проекта".

25 января директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого в России считают человеком Суркова, заявил , что помощник президента РФ покинул госслужбу "в связи со сменой курса на украинском направлении".

18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Суркова от должности своего помощника.

Сурков, по данным LIGA.net из источников в украинских спецслужбах, отвечал за "политическую жизнедеятельность террористов". Собеседники полагали, что уход Суркова означает, что Москва "больше не видит политических перспектив у своего террористического анклава в Донецке и Луганске".

Российский журналист Алексей Венедиктов заявлял, что теперь "курировать украинское направление" вместо Суркова будет экс-вице-премьер РФ Дмитрий Козак, которого в России называют "куратором экономического направления" на территориях подконтрольных Кремлю террористов.

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