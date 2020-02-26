"Контекст изменился". Сурков рассказал о причинах ухода из Кремля

Экс-помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что на должности помощника он "в основном занимался Донбассом и Украиной", а причину ухода из Кремля объяснил "изменившимся контекстом". Об этом он рассказал в интервью Актуальным комментариям.
"Я ведь Донбассом и Украиной занимался в основном. Контекст изменился, скажем так. То есть, в итоге я должен был продолжать ими заниматься. Но контекст изменился", - заявил он.
По словам Суркова, заявление об отставке он написал по своей инициативе. Он также добавил, что планировал покинуть госслужбу еще в 2013 году, однако "получил уникальную возможность самому выбрать проект": "Выбрал Украину". Однако по прошествии пяти лет, по его словам, началось "естественное торможение этого проекта".
- 25 января директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого в России считают человеком Суркова, заявил, что помощник президента РФ покинул госслужбу "в связи со сменой курса на украинском направлении".
- 18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Суркова от должности своего помощника.
- Сурков, по данным LIGA.net из источников в украинских спецслужбах, отвечал за "политическую жизнедеятельность террористов". Собеседники полагали, что уход Суркова означает, что Москва "больше не видит политических перспектив у своего террористического анклава в Донецке и Луганске".
- Российский журналист Алексей Венедиктов заявлял, что теперь "курировать украинское направление" вместо Суркова будет экс-вице-премьер РФ Дмитрий Козак, которого в России называют "куратором экономического направления" на территориях подконтрольных Кремлю террористов.
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Владислав Сердюк