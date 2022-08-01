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Контрнаступление в Херсонской области. ВСУ взяли в плен 11 бойцов оккупационных сил России

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2022, 13:07
Контрнаступление в Херсонской области. ВСУ взяли в плен 11 бойцов оккупационных сил России - Фото
Фото: ВМС ВСУ

В Херсонской области во время контрнаступления украинские военные захватили в плен 11 бойцов российских оккупационных войск. Среди них – офицер, прапорщик и девять человек, мобилизованных на ранее оккупированной территории Донецкой области. Об этом сообщили Военно-морские силы Вооруженных сил Украины.

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"Попавшим в плен оккупантам повезло, ведь Украина придерживается норм международного права", — заявили на флоте.

Пленных передали в компетентные органы.

Подразделениями артиллерии ВМС в течение вчерашних суток была уничтожена одна вражеская БМП, более 20 человек личного состава были ликвидированы или ранены.

  • Оперативное командование "Юг" в сводке за 31 июля сообщило, что Россия наращивает группировку на Криворожском направлении в Херсонской области. По словам военных, это связано с попыткой не допустить прорыва украинских войск, но не исключается, что россияне будут пытаться создать здесь ударную группировку.
  • Подтвержденные потери РФ на юге 31 июля составляли: 52 человека, четыре танка, две самоходные артиллерийско-минометные установки "Нона-С", самоходную артустановку, восемь единиц бронированной и автомобильной техники, а также еще четыре склада с боеприпасами в Бериславском и Баштанском районах.
Андрей Водяный
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Херсонская область военнопленные
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