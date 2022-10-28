UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Контрразведчики СБУ уничтожили с дрона российскую систему борьбы с дронами – видео

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2022, 16:59
Контрразведчики СБУ уничтожили с дрона российскую систему борьбы с дронами – видео - Фото
Антенна комплекса РЭБ ''Силок-01'' (Фото - Минобороны РФ)

Специалисты военной контрразведки СБУ обнаружили в одном из разрушенных домов Донецкой области тщательно замаскированный комплекс радиоэлектронной борьбы "Силок-01" и уничтожили его.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Российский оборонный концерн "Созвездие", который разработал "Силок-01", утверждает, что комплекс в автоматическом режиме способен на большом расстоянии обнаруживать беспилотные летательные аппараты, определять их координаты, а затем подавлять каналы их управления, телеметрии и связи. 

На видео СБУ такой комплекс уничтожается двумя бомбами с БПЛА, который завис прямо над его антенной.

Смотрите также: Снайперская команда СБУ "отрабатывает" штурмовую группу оккупантов – видео

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
сбу дрон БПЛА рэб
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 