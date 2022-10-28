Контрразведчики СБУ уничтожили с дрона российскую систему борьбы с дронами – видео

Специалисты военной контрразведки СБУ обнаружили в одном из разрушенных домов Донецкой области тщательно замаскированный комплекс радиоэлектронной борьбы "Силок-01" и уничтожили его.

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Российский оборонный концерн "Созвездие", который разработал "Силок-01", утверждает, что комплекс в автоматическом режиме способен на большом расстоянии обнаруживать беспилотные летательные аппараты, определять их координаты, а затем подавлять каналы их управления, телеметрии и связи.

На видео СБУ такой комплекс уничтожается двумя бомбами с БПЛА, который завис прямо над его антенной.

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Сергій Бережний

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