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Снайперская команда СБУ "отрабатывает" штурмовую группу оккупантов – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2022, 14:53
Фото - скриншот из видео
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Служба безопасности Украины показала уничтожение группы оккупантов снайперами спецназа.

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Во время ночной разведки спецназ СБУ обнаружил наблюдательный пост и штурмовую группу россиян, которые были уничтожены снайперским огнем.

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Сергій Бережний
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сбу снайперы
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