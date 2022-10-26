Служба безопасности Украины показала уничтожение группы оккупантов снайперами спецназа.

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Во время ночной разведки спецназ СБУ обнаружил наблюдательный пост и штурмовую группу россиян, которые были уничтожены снайперским огнем.

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Сергій Бережний

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