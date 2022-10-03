Одно из спецподразделений Нацгвардии, выполняющее боевые задания на Донецком направлении, уничтожило "элитное" подразделение армии России. Об этом говорится в подписи к ролику, где показано боевое столкновение.

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На кадрах видно, как к посадке направляется колонна бронетехники россиян, однако ведущую машину подрывают. Остальные начинают "пятиться", разворачиваются и едут обратно – и вскоре "прилетает" из ПТРК по новой ведущей машине.

Далее показано, как гвардейцы забрасывают с дрона укрывшихся в окопах оккупантов самодельными взрывными устройствами. В итоге врага выгоняют с позиции – противник пытается ретироваться "на броне", которую в результате взрывают защитники Украины.

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В ролике ниже спецназ "Альфы" СБУ уничтожает российский вертолет Ка-52 на Запорожском направлении.

Бойцы дождались прохода вражеской авиации (три единицы) и сбили один из вертолетов ракетой из ПЗРК.

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Євген Пилипенко

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