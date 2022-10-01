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В Запорожской области сбили российский ударный вертолет Ка-52 – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
01.10.2022, 21:02
Фото - скриншот из видео
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Видео уничтожения в Запорожской области российского ударного вертолета Ка-52 опубликовал в Telegram Сергей Стерненко.

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В утренней сводке Генштаба сообщалось, что украинские военные уничтожили за прошедшие сутки 530 российских военных, 13 танков и один вертолет.

Читайте также: ВСУ поразили 11 пунктов управления оккупантов, отбили атаки у Соледара и Зайцево – Генштаб

Сергій Бережний
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вертолет запорожская область ка-52
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