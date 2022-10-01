Видео уничтожения в Запорожской области российского ударного вертолета Ка-52 опубликовал в Telegram Сергей Стерненко.

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В утренней сводке Генштаба сообщалось, что украинские военные уничтожили за прошедшие сутки 530 российских военных, 13 танков и один вертолет.

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Сергій Бережний

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