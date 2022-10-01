Видео уничтожения в Запорожской области российского ударного вертолета Ка-52 опубликовал в Telegram Сергей Стерненко.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
В утренней сводке Генштаба сообщалось, что украинские военные уничтожили за прошедшие сутки 530 российских военных, 13 танков и один вертолет.
Читайте также: ВСУ поразили 11 пунктов управления оккупантов, отбили атаки у Соледара и Зайцево – Генштаб
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев • Eurosales
Старший дизайнер
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии