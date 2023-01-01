"Конвейер смерти". У россиян под Бахмутом за сутки более 170 убитых – ВСУ

На Бахмутском направлении в субботу, 31 декабря, произошло 23 боевые столкновения. По оценкам украинских военных, россияне потеряли в них более 170 человек убитыми и около 200 ранеными, сказал представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый.

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"Они не смогли прорвать нашу оборону еще раз, не смогли достичь никаких промежуточных целей", – сказал он.

Череватый считает, что россиянам нужна оперативная пауза, но они себе не могут ее позволить из-за мифа о том, что Путин никогда не отступает.

"Они вынуждены продолжать этот конвейер смерти, постоянно поставляя на передний край мобилизованных, бывших заключенных и ЧВК разного пошиба", – сказал полковник.

Он признал, что у России достаточно мобилизационного ресурса и старого советского вооружения, чтобы и дальше продолжать подобную тактику.

Переломить ситуацию могут поставки Украине высокоточных систем вооружений.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что военная ситуация в Бахмуте не катастрофическая, но город уничтожен полностью.

Андрій Водяний

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