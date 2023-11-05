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"Копать окопы". Глава патрульной полиции – об адекватном наказании за работу ночных клубов

Цей матеріал також доступний українською
05.11.2023, 06:58
Евгений Жуков (Фото: facebook.com/police.gov.ua)

Начальник патрульной полиции Евгений Жуков считает, что адекватным наказанием за "наглые" нарушения комендантского часа могли бы стать общественные работы в прифронтовых районах. Об этом он сказал в интервью Youtube-каналу Pressing.

Жуков сказал, что, несмотря на военное положение, Украина продолжает жить по мирным законам без ответственности за нарушение комендантского часа.

"Я думаю, если бы, например, за нарушение комендантского часа или в таких случаях, когда себе тусуются, танцуют, отдыхают и ничего их не интересует в запрещенное время, можно было бы поехать покопать окопы 15 дней, вторую-третью линию обороны... это была бы нормальная общественная активная деятельность за наглое нарушение комендантского часа", — сказал Жуков.

Полицейский добавил, что могут быть и другие виды наказаний – например, помочь коммунальщикам убрать улицы от ила и деревьев после потопа в Херсоне, разбирать завалы в Никополе.

Жуков сказал, что эта задача для Верховной Рады – четко прописать наказание.

"Работает клуб – все, [потеряна] лицензия, счета заблокированы. Пошли потанцевали – все, давайте десять автобусов в Херсон поехали, лопаты в руки и убирать. Тогда никто бы не ходил", — сказал он.

Андрей Водяный
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