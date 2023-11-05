"Копать окопы". Глава патрульной полиции – об адекватном наказании за работу ночных клубов

Начальник патрульной полиции Евгений Жуков считает, что адекватным наказанием за "наглые" нарушения комендантского часа могли бы стать общественные работы в прифронтовых районах. Об этом он сказал в интервью Youtube-каналу Pressing.

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Жуков сказал, что, несмотря на военное положение, Украина продолжает жить по мирным законам без ответственности за нарушение комендантского часа.

"Я думаю, если бы, например, за нарушение комендантского часа или в таких случаях, когда себе тусуются, танцуют, отдыхают и ничего их не интересует в запрещенное время, можно было бы поехать покопать окопы 15 дней, вторую-третью линию обороны... это была бы нормальная общественная активная деятельность за наглое нарушение комендантского часа", — сказал Жуков.

Полицейский добавил, что могут быть и другие виды наказаний – например, помочь коммунальщикам убрать улицы от ила и деревьев после потопа в Херсоне, разбирать завалы в Никополе.

Жуков сказал, что эта задача для Верховной Рады – четко прописать наказание.

"Работает клуб – все, [потеряна] лицензия, счета заблокированы. Пошли потанцевали – все, давайте десять автобусов в Херсон поехали, лопаты в руки и убирать. Тогда никто бы не ходил", — сказал он.

В конце октября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об установлении административной ответственности за нарушение комендантского часа. Депутаты предлагают ввести штрафы для граждан в размере 8500 – 17 000 грн, для бизнеса 51 000 – 102 000 грн.

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