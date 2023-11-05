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"Копати окопи". Глава патрульної поліції – про адекватне покарання за роботу нічних клубів

Этот материал также доступен на русском
05.11.2023, 06:58
Євген Жуков (Фото: facebook.com/police.gov.ua)

Начальник патрульної поліції Євгеній Жуков вважає, що адекватним покаранням за "нахабні" порушення комендантської години могли б стати громадські роботи в прифронтових районах. Про це він сказав в інтерв'ю Youtube-каналу Pressing.

Жуков сказав, що, попри воєнний стан, Україна продовжує жити за мирними законами без відповідальності за порушення комендантської години.

"Я думаю, якби, наприклад, за порушення комендантської години або в таких випадках, коли собі тусуються, танцюють, відпочивають і нічого їх не цікавить в заборонений час, можна було б поїхати покопати окопи 15 днів, другу-третю лінію оборони... оце була б нормальна громадська активна діяльність за нахабне порушення комендантської години", – сказав Жуков.

Поліціянт додав, що можуть бути й інші види покарань – наприклад, допомогти комунальникам прибрати вулиці від мулу й дерев після потопу в Херсоні, розбирати завали в Нікополі.

Жуков сказав, що це завдання для Верховної Ради – чітко прописати покарання.

"Працює клуб – все, [втрачена] ліцензія, рахунки заблоковані. Пішли потанцювали – все, давайте десять автобусів на Херсон поїхали, лопати в руки і прибирати. Тоді ніхто б не ходив", – сказав він.

Андрій Водяний
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комендантська годинапатрульна поліціяєвгеній жуков
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