Корабельная группировка оккупантов в Черном море снова переформатировалась – ВСУ
06.06.2022, 03:51
Черноморский флот РФ (Иллюстративное фото: EPA)
В Черном море корабельная группировка россикйских оккупантов в очередной раз переформатировалась. Об этом сообщает оперативное командование Юг.
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По состоянию на 5 июня в готовности к нанесению ракетных ударов с моря находятся один корабль и одна подводная лодка, снаряженные 12 крылатыми ракетами.
"Также в готовности к действиям находятся пять больших десантных кораблей", – сообщает ОК Юг.
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