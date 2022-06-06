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Корабельная группировка оккупантов в Черном море снова переформатировалась – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2022, 03:51
Корабельная группировка оккупантов в Черном море снова переформатировалась – ВСУ - Фото
Черноморский флот РФ (Иллюстративное фото: EPA)

В Черном море корабельная группировка россикйских оккупантов в очередной раз переформатировалась. Об этом сообщает оперативное командование Юг.

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По состоянию на 5 июня в готовности к нанесению ракетных ударов с моря находятся один корабль и одна подводная лодка, снаряженные 12 крылатыми ракетами.

"Также в готовности к действиям находятся пять больших десантных кораблей", – сообщает ОК Юг.

Читайте также: На Днепро-Бугском лимане уничтожено два скоростных десантных катера оккупантов – ВСУ

Наталия Медведева
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черное море
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