Корабль ВМС Румынии наткнулся на дрейфующую мину в Черном море

В Черном море румынский военный корабль столкнулся с дрейфующей миной, когда пытался ее обезвредить. Об этом сообщает Reuters.

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Корабль был предупрежден о мине примерно в 46,3 км к северо-востоку от Констанцы, сообщили в румынском Минобороны. Однако из-за сильного ветра и волн он не смог ее обезвредить и попал под удар.

Жертв и пострадавших в результате взрыва нет, 75 морякам на корабле ничего не угрожает, заверили в ведомстве. Серьезных повреждений на борту корабля нет, плавучесть не нарушена.

Мины в Черном море появились после широкомасштабного вторжения РФ в Украину, отмечают в агентстве. Турция, Румыния, Болгария и Украина уничтожили 28 мин в западных водах.

Британия передаст Украине подводные дроны для "охоты" за минами в Черном море.

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Марко Сировой

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