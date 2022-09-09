UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Корабль ВМС Румынии наткнулся на дрейфующую мину в Черном море

Цей матеріал також доступний українською
09.09.2022, 09:39
Корабль ВМС Румынии наткнулся на дрейфующую мину в Черном море - Фото
Взрыв мины (иллюстративное фото ОК "Юг")

В Черном море румынский военный корабль столкнулся с дрейфующей миной, когда пытался ее обезвредить. Об этом сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Корабль был предупрежден о мине примерно в 46,3 км к северо-востоку от Констанцы, сообщили в румынском Минобороны. Однако из-за сильного ветра и волн он не смог ее обезвредить и попал под удар.

Жертв и пострадавших в результате взрыва нет, 75 морякам на корабле ничего не угрожает, заверили в ведомстве. Серьезных повреждений на борту корабля нет, плавучесть не нарушена.

Мины в Черном море появились после широкомасштабного вторжения РФ в Украину, отмечают в агентстве. Турция, Румыния, Болгария и Украина уничтожили 28 мин в западных водах.

Читайте также: МИД вызвало посла Турции из-за пропуска через Босфор российского судна с ракетами С-300

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
мина черное море корабль вмс румынии
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 