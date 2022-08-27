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"Охотники за минами". Британия даст Украине подводные дроны, моряки уже учатся – фото

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2022, 12:41
Обучение украинских военных в Британии (фото - ВМС ЗС України, Facebook)

Украинские моряки обучаются британскими специалистами использованию подводных дронов – охотников за минами. Об этом сообщает Sky News.

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Более десяти моряков начали трехнедельный курс обучения на юге Англии. Их учат управлять дронами и анализировать полученные данные. Подводные беспилотники обследуют морское дно с помощью гидролокационной технологии для поиска взрывоопасных предметов.

Автономные дроны могут использоваться на глубине до 100 м и предназначены для расчистки прибрежных районов, передает пресс-служба британского Минобороны. Украине поставят шесть единиц: три – из запасов, три – от производителя.

"Охотники за минами". Британия даст Украине подводные дроны, моряки уже учатся – фото

Они будут очень полезны при очистке акватории, особенно в районе возле Одессы, считает один из украинских моряков.

"Наша главная задача – обнаружить эти мины, потому что это очень важно не только для военных, но и для гражданских судов, для гражданской торговли", – сказал украинский моряк.

Энтузиазм и уровень энергии украинских бойцов поражает британских коллег, говорит командующий группой инструкторов Шон Хитон. По его словам, работать с ними – привилегия.

"Это жизненно важное оборудование и обучение помогут Украине сделать свои воды безопасными, способствуя бесперебойному потоку зерна в мир и поддерживая ВСУ в их стремлении защитить береговую линию и порты", – добавил министр обороны Бен Уоллес.

Читайте также: Британия готовит для Украины военные корабли. "Не только два", интригует посол в Лондоне

Марк Сировой
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