Коридоры эвакуации на 16 апреля: Запорожская, Луганская и Донецкая области
16.04.2022, 12:43
Ирина Верещук (Фото - Facebook)
На 16 апреля запланированы девять гуманитарных коридоров для эвакуации в Запорожской, Луганской и Донецкой областях. Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.
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В Запорожье можно выехать на собственном транспорте из Мариуполя, Бердянска, Токмака, Энергодара.
Из-за погодных условий размыта дорога на участке между Запорожьем и Васильевкой, поэтому эвакуационные автобусы не могут ехать по этому маршруту.
При условии прекращения обстрелов со стороны оккупационных войск будут работать следующие эвакуационные маршруты в Луганской области:
- из Северодонецка в Бахмут. Место сбора – просп. Химиков, 28;
- из Лисичанска в Бахмут. Место сбора – ОТВ (РТИ), квартал 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324;
- из Попасной в Бахмут. Место сбора – ул. Первомайская, 42;
- из Рубежного в Бахмут;
- из Горского в Бахмут. Место сбора – ул. Гагарина, 13.
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