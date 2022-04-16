UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Коридоры эвакуации на 16 апреля: Запорожская, Луганская и Донецкая области

Цей матеріал також доступний українською
16.04.2022, 12:43
Коридоры эвакуации на 16 апреля: Запорожская, Луганская и Донецкая области - Фото
Ирина Верещук (Фото - Facebook)

На 16 апреля запланированы девять гуманитарных коридоров для эвакуации в Запорожской, Луганской и Донецкой областях. Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В Запорожье можно выехать на собственном транспорте из Мариуполя, Бердянска, Токмака, Энергодара.

Из-за погодных условий размыта дорога на участке между Запорожьем и Васильевкой, поэтому эвакуационные автобусы не могут ехать по этому маршруту.

При условии прекращения обстрелов со стороны оккупационных войск будут работать следующие эвакуационные маршруты в Луганской области:

  • из Северодонецка в Бахмут. Место сбора – просп. Химиков, 28;
  • из Лисичанска в Бахмут. Место сбора – ОТВ (РТИ), квартал 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324;
  • из Попасной в Бахмут. Место сбора – ул. Первомайская, 42;
  • из Рубежного в Бахмут;
  • из Горского в Бахмут. Место сбора – ул. Гагарина, 13.
Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
эвакуация гуманитарные коридоры
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 