Кормите себя сами. Армию РФ отправили на "самообеспечение" путем мародерства – ГУР МО

Российские оккупанты из-за проблем с логистикой не способны обеспечить свои подразделения и дали им указание "перейти на самообеспечение", то есть легализовали мародерство. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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В связи с неудачной попыткой провести блестящее наступление, оккупанты вынуждены изменить тактику, говорят в ГУР МО. Из-за значительных логистических проблем и растянутости коммуникаций они не способны обеспечить свои подразделения горючим, продовольствием, техникой, патронами и провести ротацию.

Теперь основная задача оккупантов – закрепиться на имеющихся позициях, прикрываясь местным населением.

"При этом подразделения путинских войск на неопределенное время остаются отрезанными от поставок и получили указание перейти на "самообеспечение". То есть отбирать все необходимое у местного населения и грабить склады, магазины, аптеки", – отметили в разведке.

Кадры мародерства, которые в последние дни облетели весь мир, – не единичные случаи. "Это сопровождается многочисленными случаями тяжких преступлений против мирного населения: убийства, пытки, изнасилования, – сообщают в ГУР МО. – В том числе – несовершеннолетних. Это целенаправленная политика террора государства оккупанта, поощряемая его высшим руководством".

Все преступления оккупантов фиксируются, совершающие их известны: "И возмездие будет неизбежным".

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Валерия Кондратова

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