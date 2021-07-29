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Корниенко о "ядерной бомбе" Арахамии: Это такие упражнения умственные

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2021, 12:58
Корниенко о
Давид Арахамия и Александр Корниенко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Глава партии Слуга народа Александр Корниенко назвал слова лидера фракции в Раде Давида Арахамии о том, что Украина "могла бы шантажировать весь мир" при помощи ядерной бомбы, "умственными упражнениями" и альтернативной историей. Об этом он сказал в эфире Украина 24.

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"Давид Георгиевич заявил в форме "если бы это могло быть, если бы первые руководители страны не подписали бы Будапештский меморандум, то может мы могли бы...". Это такие упражнения умственные по тому, как бы могло быть. Или альтернативная история. Я не думаю, что Давид Георгиевич имел ввиду, что нам сейчас следует срочно делать ядерную бомбу и шантажировать ею весь мир, как это делает Иран или КНДР", – сказал Корниенко.

По его словам, суть заявления Арахамии заключается в том, что Украине не помешают дополнительные гарантии безопасности на фоне событий в мире и с Северным потоком-2.

"Конечно, Украине не помешают какие-то дополнительные гарантии и механизмы их осуществления – это важнее", – подчеркнул нардеп.

Кроме того, замглавы фракции Евгения Кравчук прокомментировала заявление Арахамии о разговоре "на повышенных тонах" между президентом Владимиром Зеленским и главой Белого дома Джо Байденом.

"А по поводу "повышенных тонов", Давид у нас такой горячий парень, поэтому он так подал эту оценку. Думаю, Давид больше имел в виду, что это будет разговор равноправных партнеров", – заявила нардеп в эфире Украина 24.

СПРАВКА. Во время своего президентства в начале 1990-х первый президент Украины Леонид Кравчук участвовал в разработке Будапештского меморандума, который 5 декабря 1994-го подписал его преемник Леонид Кучма с лидерами США, Великобритании и РФ. В соответствии с меморандумом Украина отказалась от ядерного оружия, а страны-подписанты обязались уважать независимость, суверенитет и границы Украины.
Станислав Стороженко
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Слуга народа ядерное оружие Александр Корниенко Давид Арахамия
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