Корниенко объяснил, чья идея проверки депутатов на полиграфе

Александр Корниенко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Идея проверки депутатов президентской партии возникла у главы фракции Слуга народа Давида Арахамии. Об этом в интервью Украинской правде заявил первый заместитель лидера фракции Слуга народа Александр Корниенко.

"Насколько я знаю, эта идея возникла у Давида Арахамии. У него был опыт с полиграфом в министерстве обороны. Я уже не помню детально этот кейс, но Давид предложил попробовать этот инструмент для депутатов", - отметил Корниенко.

Отвечая на вопрос, в каком формате партия обсуждала скандал, Корниенко сказал: "Да, мы обсуждали. Совещание не было масштабным, потому что много заместителей председателя фракции в округах, часть на выездном комитете на Донбассе. В понедельник у нас будет заседание фракции... Там мы будем обсуждать многие вопросы, среди которых и это тоже".

Он не сказал, будет ли президент Владимир Зеленский присутствовать на заседании фракции 28 октября.

Справка. На днях группа депутатов из СН во главе с Дубинским "завалила" в финкомитете законопроект №2047-д об отмене схемы на сделках с недвижимостью. Открыто дело о "$30 000 взятки", которые мог получить за это кто-то из 11 нардепов. Зеленский потребовал полиграф для всех в комитете.

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