Корниенко: перспективы ратификации Стамбульской конвенции низки

Александр Корниенко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

"Очень низкими" назвал перспективы ратификации Верховной Радой Стамбульской конвенции лидер партии Слуга народа Александр Корниенко в комментарии Левому берегу.

Стамбульская конвенция - международное соглашение Совета Европы против насилия в отношении женщин и насилия в семье. Она подписана 46 странами и Европейским Союзом. Украина присоединилась к ней в 2011 году, но конвенция до сих пор не ратифицирована Радой.

"Мы понимаем, что церковь - это та институция, где высокое доверие, среди депутатов в том числе. Перспективы принятия Стамбульской конвенции в том виде, в котором она есть, очень низкие", - заявил Корниенко.

Он подчеркнул, что у Украины, в то же время, есть обязательства, и заявил о необходимости "двигаться путем медиации".

Против ратификации Стамбульской конвенции высказывался Совет церквей, поскольку в ней якобы навязывается "гендерная идеология", по мнению религиозных организаций ведущая к популяризации однополых отношений.

В июле прошлого года депутат от Слуги народа Богдан Яременко заявил, что ратификация Стамбульской конвенции будет одним из первых законопроектов в Раде IX созыва.

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