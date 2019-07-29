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В Слуге народа собираются ратифицировать Стамбульскую конвенцию

В Слуге народа собираются ратифицировать Стамбульскую конвенцию - Фото
Богдан Яременко (Фото - facebook.com)
29.07.2019, 15:48

Будущий депутат Богдан Яременко заявил, что ратификация Стамбульской конвенции будет одним из первых законопроектов в новой Верховной Раде

Новый состав Верховной Рады может ратифицировать Стамбульскую конвенцию, сообщает Левый берег со ссылкой на будущего депутата от партии Слуга народа Богдана Яременко.

Стамбульская конвенция - международное соглашение Совета Европы против насилия в отношении женщин и насилия в семье. Она подписана 46 странами и Европейским Союзом. Украина присоединилась к ней в 2011 году, но конвенция до сих пор не ратифицирована Радой. 

"Есть несколько кандидатов, которые интересуются правозащитной работой. Для них очень важна ратификация, скажем, Стамбульской конвенции. Это обязательно будет одним из первых законопроектов, которые будут рассматривать. Этим мы сейчас занимаемся в группе, которая отвечает за иностранные дела", - сообщил Яременко.

В ноябре 2016 года Верховная Рада не стала ратифицировать Стамбульскую конвенцию. В частности, депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил, что некоторые положения Конвенции противоречат ценностям украинского общества. Законопроект о ратификации конвенции был возвращен в комитет по иностранным делам.

Богдан Яременко, баллотировавшийся от Слуги народа, победил на досрочных выборах в Верховную Раду в 215 округе Киева, опередив действующего нардепа от Свободы Андрея Ильенко. В 2010 году Яременко был назначен генеральным консулом Украины в Стамбуле, в декабре 2013 года он был отозван из Стамбула после критики в адрес Беркута из-за разгона студентов на Майдане.

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Стамбульская конвенция богдан яременко
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