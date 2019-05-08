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08.05.2019, 20:36

У Зеленского заявили о своей позиции по гендерному равенству

У Зеленского заявили о своей позиции по гендерному равенству - Фото
Марина Бардина (фото - facebook.com/marynabardina)

По словам Марины Бардиной, избранный президент "абсолютно поддерживает вопрос женщин в политике"

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Эксперт по вопросам гендерного равенства из команды избранного президента Владимира Зеленского Марина Бардина заявила, что формирует сейчас "позицию всей команды в понимании места женщин в политике". Об этом Бардина сказала в интервью Hromadske.

Эксперт сказала, что для нее было важно "вложить ему (Зеленскому, - ред.) в голову понимание того, что принципы гендерного равенства важны".

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По словам Бардиной, Зеленский "абсолютно поддерживает вопрос женщин в политике".

В политике команды гендерное равенство будет отдельным направлением, сообщила эксперт.

В частности, касательно 8 марта Бардина отметила, что этот день стоит воспринимать как "праздник за поддержку прав и свобод женщин". Это понимание, по мнению эксперта, должно продуцироваться на государственном уровне.

В то же время Бардина признала, что в последнем своем поздравлении по случаю 8 марта Зеленский "воспроизводит определенные стереотипные роли". Она считает, что задача молодого поколения - менять такие поздравления. 

Журналист издания процитировала поздравление Зеленского: "Девочки, наши нежные и красивые, мы вас поздравляем с женским днем. Мы, мужики, собираемся в этот день, как хорошо, что мы можем объединиться и пойти купить цветы женщинам".

На вопрос, как команда Зеленского собирается работать с молодежью консервативных взглядов, которая активно выступает против утверждения гендерного равенства в Украине, Бардина ответила, что мы должны понимать, что "если мы движемся к европейским стандартам сосуществования, то должны защищать права людей и признавать за ними право на комфортное проживание для себя".

"Если есть женщины, девушки, стремящиеся к равенству, мы должны поддерживать женское лидерство. Если есть женщины, которые стремятся оставаться реализованными в частной сфере, это тоже нормально, это должно восприниматься в обществе. Между нами не должно быть конфронтации. Надо различные комфортные среды для людей адаптировать в обществе и сосуществовать", - сказала Бардина.

Действующий президент Петр Порошенко выступает за введение гендерных квот в закон о парламентских выборах, а также за ратификацию Стамбульской конвенции о борьбе с домашним насилием. 

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Теги: Владимир Зеленский, гендер, равенство, марина бардина
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