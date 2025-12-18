Корниенко рассказал об изменениях в партии "Слуга народа": резких шагов и ребрендинга не будет

Все процессы в партии сейчас "отточены" и работают как надо благодаря работе Шуляк, отметил новый руководитель

Александр Корниенко (Фото:facebook.com/oskorniyenko)

Ребрендинга партии "Слуга народа" в ближайшее время не планируется. Сейчас она находится в "абсолютно рабочем" состоянии. Об этом и планах на будущее рассказал в блиц-интервью LIGA.net новоназначенный руководитель партии Александр Корниенко.

По его словам, он принял в руководство партию, в которой отточены все процессы и все работает так, как надо.

"Бюджет утвержден, ячейки функционируют, центральный бэк-офис работает, есть мощная команда юристов и специалистов по внутренней документации. Я могу только поблагодарить госпожу Елене Шуляк за эту работу", – сказал Корниенко.

Он отметил, что резких шагов относительно работы партии не будет – он планирует сначала оценить ситуацию и спланировать оперативные действия. Ближайшие планы: провести онлайн-встречи с местными депутатами и ответить на их вопросы. Также он намерен посетить региональные отчетные конференции, чтобы лучше понимать, "чем живут люди".

"Наша местная сеть – это большой источник обратной связи. Больше всего у нас депутатов сельских и поселковых советов – это большая фокус-группа, которая говорит честно", – сказал глава партии.

На вопрос о возможном ребрендинге партии он ответил, что ничего об этом не знает и вообще, сейчас не время говорить о таких процессах.

"Будут выборы – тогда будут и соответствующие решения. Сейчас не до политических процессов", – резюмировал Корниенко.