Корнієнко розповів про найближчі зміни в партії "Слуга народу": різких кроків та ребрендингу не буде

Усі процеси в партії наразі "відточені" та працюють як треба завдяки роботі Шуляк, зазначив новий керівник

Олександр Корнієнко (Фото:facebook.com/oskorniyenko)

Ребрендингу партії "Слуга народу" найближчим часом не планується. Наразі вона перебуває в "абсолютно робочому" стані. Про це та плани на майбутнє розповів у бліцінтерв'ю LIGA.net новопризначений керівник партії Олександр Корнієнко.

За його словами, він прийняв у керівництво партію, в якій відточені усі процеси і все працює так, як треба.

"Бюджет затверджений, осередки функціонують, центральний бек-офіс працює, є потужна команда юристів і фахівців з внутрішньої документації. Я можу лише подякувати пані Олені Шуляк за цю роботу", – сказав Корнієнко.

Він зазначив, що різких кроків стосовно роботи партії не буде – він планує спочатку оцінити ситуацію та спланувати оперативні дії. Найближчі плани: провести онлайн-зустрічі з місцевими депутатами та відповісти на їхні запитання. Також він має намір відвідати регіональні звітні конференції, щоб краще розуміти, "чим живуть люди".

"Наша місцева мережа – це велике джерело зворотного зв'язку. Найбільше у нас депутатів сільських і селищних рад – це велика фокус-група, яка говорить чесно", – сказав очільник партії.

На запитання про можливий ребрендинг партії він відповів, що нічого про це не знає і загалом, наразі не час говорити про такі процеси.

"Будуть вибори – тоді будуть і відповідні рішення. Нині не до політичних процесів", – резюмував Корнієнко.