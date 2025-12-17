Слугу народу очолив перший віцеспікер Ради Корнієнко

Партію Зеленського очолив глава її виборчого штабу 2019 року. Співрозмовник LIGA.net схарактеризував його як досвідченого політтехнолога

Олександр Корнієнко (Фото: пресслужба Верховної Ради)

Главою президентської партії Слуга народу став перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко. Про це повідомив керівник фракції "слуг" у парламенті Давид Арахамія.

"Хочу подякувати Олені Шуляк (донині вона очолювала партію. – Ред.) за її якісну та чесну роботу на цій посаді і побажати Олександру подальших успіхів та натхнення!", – написав політик.

Рішення про призначення Корнієнка було ухвалено на з'їзді СН ввечері 17 грудня. Про його проведення LIGA.net раніше анонімно повідомив нардеп із фракції "слуг", який не є членом партії.

Удень він розповів LIGA.net про те, що Корнієнко може очолити партію, й пов'язав це призначення з можливим проведенням виборів впродовж пів року у разі "певного просування – завершення [російської] війни, угоди".

"А це означає, що ключова функція партії – підготовка виборчих дільниць, спостерігачів, членів дільниць тощо. І цей процес має очолювати людина, яка хоча б трохи розбирається у виборчому процесі", – пояснював обранець.

Він зауважував, що перший віцеспікер Ради є досвідченим політичним технологом з акцентом саме на польову, а не на стратегічну або ідеологічну роботу.

Корнієнко обіймає посаду першого заступника глави парламенту з жовтня 2021 року.

На виборах 2019-го він очолював передвиборчий штаб "слуг". Був сьомим номером у виборчому списку партії, за яким і пройшов до парламенту.

Раніше політик вже очолював партію СН з 2019 по 2021 рік.