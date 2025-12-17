Партію Зеленського може очолити топфункціонер Ради, який допоможе на виборах – джерело

Нардеп із фракції Слуги народу зауважив, що Корнієнко, якого можуть призначити главою партії, є досвідченим політтехнологом

Олександр Корнієнко (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Президентську партію Слуга народу може очолити перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко. Про це, коментуючи з'їзд "слуг" 17 грудня, LIGA.net повідомив народний депутат з фракції СН, який не є членом політсили.

"Чесно кажучи, я дуже сумніваюся, що це буде з’їзд із виборами. Найімовірніше, це знову буде з’їзд із призначенням. Так, як було у 2021 році, коли фактично просто призначили Олену [Шуляк], а пункт про висування кандидатів навіть виключили з порядку денного", – розповів він, додавши, що вважає найбільш імовірним призначення Корнієнка главою партії.

Читайте також Як Росія (не) зриватиме перші повоєнні вибори в Україні

Стосовно кандидатури Корнієнка, нардеп зазначив, що якщо найближчим часом буде "певне просування – завершення [російської] війни, угоди", то, найімовірніше, варто буде очікувати виборів впродовж пів року.

"А це означає, що ключова функція партії – підготовка виборчих дільниць, спостерігачів, членів дільниць тощо. І цей процес має очолювати людина, яка хоча б трохи розбирається у виборчому процесі", – пояснив обранець.

За його словами, Корнієнко є досвідченим "польовиком", політичним технологом з ухилом саме на польову роботу, а не на стратегічну або ідеологічну.

Щодо того, чия це ідея з призначенням першого віцеспікера главою СН, нардеп зазначив LIGA.net, що не знає. Однак він підозрює, що це могло бути консенсусним рішенням – домовленістю між керівництвом фракції та президентом Володимиром Зеленським.

На запитання про подальшу перспективу партії, обранець зауважив: "Очевидно, що давно вже ухвалене рішення про серйозний ребрендинг партійного проєкту Зеленського на наступний політичний цикл. Це знову ж таки – якщо буде врегульоване питання завершення війни".

На уточнення, чи є якась інформація про цей ребрендинг, нардеп відповів, що "наразі це невідомо нікому".

Також він повідомив, що з'їзд СН буде в офлайн- та онлайн-режимі. Попередньо, захід заплановано на 16:30 – 17:00, тобто ближче до вечора 17 грудня.