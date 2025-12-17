Партию Зеленского может возглавить топ-функционер Рады, который поможет на выборах – источник

Нардеп из фракции Слуги народа отметил, что Корниенко, которого могут назначить главой партии, является опытным политтехнологом

Александр Корниенко (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

Президентскую партию Слуга народа может возглавить первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко. Об этом, комментируя съезд "слуг" 17 декабря, LIGA.net сообщил народный депутат из фракции СН, который не является членом политсилы.

"Честно говоря, я очень сомневаюсь, что это будет съезд с выборами. Скорее всего, это снова будет съезд с назначением. Так, как было в 2021 году, когда фактически просто назначили Елену [Шуляк], а пункт о выдвижении кандидатов даже исключили из повестки дня", – рассказал он, добавив, что считает наиболее вероятным назначение Корниенко главой партии.

Относительно кандидатуры Корниенко, нардеп отметил, что если в ближайшее время будет "определенное продвижение – завершение [российской] войны, соглашения", то, скорее всего, стоит ожидать выборов в течение полугода.

"А это значит, что ключевая функция партии – подготовка избирательных участков, наблюдателей, членов участков и тому подобное. И этот процесс должен возглавлять человек, который хотя бы немного разбирается в избирательном процессе", – пояснил избранник.

По его словам, Корниенко является опытным "полевиком", политическим технологом с уклоном именно на полевую работу, а не на стратегическую или идеологическую.

Относительно того, чья это идея с назначением вице-спикера главой СН, нардеп отметил LIGA.net, что не знает. Однако он подозревает, что это могло быть консенсусным решением – договоренностью между руководством фракции и президентом Владимиром Зеленским.

На вопрос о дальнейшей перспективе партии, избранник отметил: "Очевидно, что давно уже принято решение о серьезном ребрендинге партийного проекта Зеленского на следующий политический цикл. Это опять же – если будет урегулирован вопрос завершения войны".

На уточнение, есть ли какая-то информация об этом ребрендинге, нардеп ответил, что "пока это неизвестно никому".

Также он сообщил, что съезд СН будет в офлайн и онлайн режимах. Предварительно, мероприятие запланировано на 16:30 – 17:00, то есть ближе к вечеру 17 декабря.