Новий глава партії Зеленського: Моє призначення не наближає вибори

Олександр Корнієнко (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Наново обраний глава президентської партії Слуга народу Олександр Корнієнко заперечив зв'язок між своїм призначенням та наближенням виборів в Україні. Про це політик, який також обіймає посаду першого віцеспікера Верховної Ради, розповів ув бліцінтерв'ю LIGA.net.

Журналістка зауважила, що деякі нардепи називають нового главу СН хорошим політичним технологом. Вона запитала у Корнієнка, чи справді його призначили для підготовки партії до майбутніх виборів.

"Оцінювати, хороший я політтехнолог чи ні, треба за результатами. До політики я працював консультантом і менеджером виборчих кампаній. Саме так ми познайомилися з [президентом] Володимиром Зеленським у 2019 році, і саме так я очолював передвиборчий штаб Слуги народу", – відповів він.

Політик зауважив, що як депутат уже багато років відповідає за виборче законодавство й бере участь у робочих групах стосовно змін до виборчих кодексів.

Наразі створюється широка робоча група щодо законодавства про перші вибори після війни, а також у відповідь на питання адміністрації президента США Дональда Трампа про можливість провести голосування під час дії воєнного стану, розповів Корнієнко.

"Моє призначення не наближає вибори в Україні. Це питання залежить від миру. Навіть у розмовах із партнерами йшлося лише про президентські вибори. Кожна партія має на меті збереження й покращення позицій. Але зараз головний виклик – війна, затягнуті каденції та втома суспільства від діючої влади. Давайте зробимо все, щоб якнайшвидше були чесні й прозорі вибори після справедливого миру", – підсумував перший віцеспікер Ради.

