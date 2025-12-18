Новий глава партії Зеленського: Моє призначення не наближає вибори
Наново обраний глава президентської партії Слуга народу Олександр Корнієнко заперечив зв'язок між своїм призначенням та наближенням виборів в Україні. Про це політик, який також обіймає посаду першого віцеспікера Верховної Ради, розповів ув бліцінтерв'ю LIGA.net.
Журналістка зауважила, що деякі нардепи називають нового главу СН хорошим політичним технологом. Вона запитала у Корнієнка, чи справді його призначили для підготовки партії до майбутніх виборів.
"Оцінювати, хороший я політтехнолог чи ні, треба за результатами. До політики я працював консультантом і менеджером виборчих кампаній. Саме так ми познайомилися з [президентом] Володимиром Зеленським у 2019 році, і саме так я очолював передвиборчий штаб Слуги народу", – відповів він.
Політик зауважив, що як депутат уже багато років відповідає за виборче законодавство й бере участь у робочих групах стосовно змін до виборчих кодексів.
Наразі створюється широка робоча група щодо законодавства про перші вибори після війни, а також у відповідь на питання адміністрації президента США Дональда Трампа про можливість провести голосування під час дії воєнного стану, розповів Корнієнко.
"Моє призначення не наближає вибори в Україні. Це питання залежить від миру. Навіть у розмовах із партнерами йшлося лише про президентські вибори. Кожна партія має на меті збереження й покращення позицій. Але зараз головний виклик – війна, затягнуті каденції та втома суспільства від діючої влади. Давайте зробимо все, щоб якнайшвидше були чесні й прозорі вибори після справедливого миру", – підсумував перший віцеспікер Ради.
Чотири роки тому Корнієнко залишив посаду глави СН – за кулісами говорили про його конфлікт з колишнім очільником Офісу президента Єрмаком. Тепер останнього немає в ОП, а Корнієнко 17 грудня знову очолив партію. Чи дійсно його призначення – сигнал про підготовку до виборів та як партії Зеленського повернути довіру – читайте у бліцінтерв'ю LIGA.net з політиком.
Коментарі (0)