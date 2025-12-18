Новый глава партии Зеленского: Мое назначение не приближает выборы
Заново избранный глава президентской партии Слуга народа Александр Корниенко отрицает связь между своим назначением и приближением выборов в Украине. Об этом политик, который также занимает должность первого вице-спикера Верховной Рады, рассказал в блиц-интервью LIGA.net.
Журналистка отметила, что некоторые нардепы называют нового главу СН хорошим политическим технологом. Она спросила у Корниенко, действительно ли его назначили для подготовки партии к предстоящим выборам.
"Оценивать, хороший я политтехнолог или нет, надо по результатам. До политики я работал консультантом и менеджером избирательных кампаний. Именно так мы познакомились с [президентом] Владимиром Зеленским в 2019 году, и именно так я возглавлял предвыборный штаб Слуги народа", – ответил он.
Политик отметил, что как депутат уже много лет отвечает за избирательное законодательство и участвует в рабочих группах по изменениям в избирательные кодексы.
Сейчас создается широкая рабочая группа относительно законодательства о первых выборах после войны, а также в ответ на вопрос администрация президента США Дональда Трампа о возможности провести голосование во время действия военного положения, рассказал Корниенко.
"Мое назначение не приближает выборы в Украине. Этот вопрос зависит от мира. Даже в разговорах с партнерами речь шла только о президентских выборах. Каждая партия имеет целью сохранение и улучшение позиций. Но сейчас главный вызов – война, затянутые каденции и усталость общества от действующей власти. Давайте сделаем все, чтобы как можно быстрее были честные и прозрачные выборы после справедливого мира", – подытожил первый вице-спикер Рады.
Четыре года назад Корниенко покинул пост главы СН – за кулисами говорили о его конфликте с бывшим главой Офиса президента Ермаком. Теперь последнего нет в ОП, а Корниенко 17 декабря снова возглавил партию. Действительно ли его назначение – сигнал о подготовке к выборам и как партии Зеленского вернуть доверие – читайте в блиц-интервью LIGA.net с политиком.
