Новый глава партии Зеленского: Мое назначение не приближает выборы

Александр Корниенко (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

Заново избранный глава президентской партии Слуга народа Александр Корниенко отрицает связь между своим назначением и приближением выборов в Украине. Об этом политик, который также занимает должность первого вице-спикера Верховной Рады, рассказал в блиц-интервью LIGA.net.

Журналистка отметила, что некоторые нардепы называют нового главу СН хорошим политическим технологом. Она спросила у Корниенко, действительно ли его назначили для подготовки партии к предстоящим выборам.

"Оценивать, хороший я политтехнолог или нет, надо по результатам. До политики я работал консультантом и менеджером избирательных кампаний. Именно так мы познакомились с [президентом] Владимиром Зеленским в 2019 году, и именно так я возглавлял предвыборный штаб Слуги народа", – ответил он.

Политик отметил, что как депутат уже много лет отвечает за избирательное законодательство и участвует в рабочих группах по изменениям в избирательные кодексы.

Сейчас создается широкая рабочая группа относительно законодательства о первых выборах после войны, а также в ответ на вопрос администрация президента США Дональда Трампа о возможности провести голосование во время действия военного положения, рассказал Корниенко.

"Мое назначение не приближает выборы в Украине. Этот вопрос зависит от мира. Даже в разговорах с партнерами речь шла только о президентских выборах. Каждая партия имеет целью сохранение и улучшение позиций. Но сейчас главный вызов – война, затянутые каденции и усталость общества от действующей власти. Давайте сделаем все, чтобы как можно быстрее были честные и прозрачные выборы после справедливого мира", – подытожил первый вице-спикер Рады.

