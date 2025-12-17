"Трампу безразличны выборы". Нардеп объяснил, почему активнее говорят о голосовании в Украине

Нардеп заявил, что главные адресаты дискуссий о выборах в Украине – не внутриполитические игроки

Дональд Трамп (Фото: Graeme Sloan / EPA)

Разговоры о проведении выборов являются способом усилить позиции Украины в переговорах с Соединенными Штатами. Об этом для текста LIGA.net заявил Александр Мережко, народный депутат от Слуги народа и глава парламентского Комитета по вопросам внешней политики.

По словам избранника, оживление дискуссий о выборах именно сейчас – это история, в которой "важнее процесс, а не сам результат".

Мережко отметил, что главный адресат таких обсуждений – это не политические игроки внутри Украины. Зато, заявил он, эти разговоры являются способом усилить позиции Киева во время переговоров с Вашингтоном.

Нардеп считает, что идею выборов в Украине через спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и самого Дональда Трампа продвигает российский диктатор Владимир Путин.

Расчет идет на то, что предвыборная кампания на фоне войны расшатает единство внутри Украины и повысит шансы на установление диктатором марионеточного режима в Киеве, пояснил избранник.

"Трампу безразличны выборы в Украине, но его удалось убедить, что Путин может согласиться подписать мир с новым президентом Украины, которого посчитает "легитимным". Мы все правильно делаем, говоря, что готовы к выборам, хотим их, но сначала нам нужна надежная безопасность. С гарантиями", – подытожил Мережко.