"Трампу безразличны выборы". Нардеп объяснил, почему активнее говорят о голосовании в Украине
Разговоры о проведении выборов являются способом усилить позиции Украины в переговорах с Соединенными Штатами. Об этом для текста LIGA.net заявил Александр Мережко, народный депутат от Слуги народа и глава парламентского Комитета по вопросам внешней политики.
По словам избранника, оживление дискуссий о выборах именно сейчас – это история, в которой "важнее процесс, а не сам результат".
Мережко отметил, что главный адресат таких обсуждений – это не политические игроки внутри Украины. Зато, заявил он, эти разговоры являются способом усилить позиции Киева во время переговоров с Вашингтоном.
Нардеп считает, что идею выборов в Украине через спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и самого Дональда Трампа продвигает российский диктатор Владимир Путин.
Расчет идет на то, что предвыборная кампания на фоне войны расшатает единство внутри Украины и повысит шансы на установление диктатором марионеточного режима в Киеве, пояснил избранник.
"Трампу безразличны выборы в Украине, но его удалось убедить, что Путин может согласиться подписать мир с новым президентом Украины, которого посчитает "легитимным". Мы все правильно делаем, говоря, что готовы к выборам, хотим их, но сначала нам нужна надежная безопасность. С гарантиями", – подытожил Мережко.
- Ранее Зеленский, реагируя на предыдущие заявления Трампа насчет выборов, заявил, что "всегда готов" к ним, а затем призвал Штаты обеспечить соответствующие условия безопасности для проведения голосования. Также он обсудил с представителями Верховной Рады вопросы проведение выборов во время войны.
- Нынешнее законодательство не позволяет проводить голосование во время действия военного положения.
- 17 декабря главой президентской партии Слуга народа стал первый вице-спикер Рады Корниенко, который возглавлял предвыборный штаб "слуг" на выборах в 2019 году. Собеседник LIGA.net из фракции СН связывал это назначение с возможным проведением голосования в случае прогресса в переговорах.
