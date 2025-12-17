"Трампу байдуже до виборів". Нардеп пояснив, чому активніше говорять про голосування в Україні
Розмови про проведення виборів є способом посилити позиції України у переговорах зі Сполученими Штатами. Про це для тексту LIGA.net заявив Олександр Мережко, народний депутат від Слуги народу та глава парламентського Комітету з питань зовнішньої політики.
За словами обранця, пожвавлення дискусій про вибори саме зараз – це історія, у якій "важливіший процес, а не сам результат".
Мережко зазначив, що головний адресат таких обговорень – це не політичні гравці всередині України. Натомість, заявив він, ці розмови є способом посилити позиції Києва під час перемовин з Вашингтоном.
Нардеп вважає, що ідею виборів в Україні через спецспосланця президента США Стіва Віткоффа та самого Дональда Трампа просуває російський диктатор Володимир Путін.
Розрахунок йде на те, що передвиборча кампанія на тлі війни розхитає єдність всередині України й підвищить шанси на встановлення диктатором маріонеткового режиму у Києві, пояснив обранець.
"Трампу байдуже до виборів в Україні, але його вдалося переконати, що Путін може погодитися підписати мир з новим президентом України, якого вважатиме "легітимним". Ми все правильно робимо, говорячи, що готові до виборів, хочемо їх, але спочатку нам потрібна надійна безпека. З гарантіями", – підсумував Мережко.
- Раніше Зеленський, реагуючи на попередні заяви Трампа щодо виборів, заявив, що "завжди готовий" до них, а згодом закликав Штати забезпечити відповідні умови безпеки для проведення голосування. Також він обговорив з представниками Верховної Ради питання проведення виборів під час війни.
- Нинішнє законодавство не дозволяє проводити голосування під час дії воєнного стану.
- 17 грудня главою президентської партії Слуга народу став перший віцеспікер Ради Корнієнко, який очолював передвиборчий штаб "слуг" на виборах 2019-го. Співрозмовник LIGA.net із фракції СН пов'язував це призначення з можливим проведенням голосування у разі прогресу у перемовинах.
