"Трампу байдуже до виборів". Нардеп пояснив, чому активніше говорять про голосування в Україні

Нардеп заявив, що головні адресати дискусій про вибори в Україні – не внутрішньополітичні гравці

Дональд Трамп (Фото: Graeme Sloan / EPA)

Розмови про проведення виборів є способом посилити позиції України у переговорах зі Сполученими Штатами. Про це для тексту LIGA.net заявив Олександр Мережко, народний депутат від Слуги народу та глава парламентського Комітету з питань зовнішньої політики.

За словами обранця, пожвавлення дискусій про вибори саме зараз – це історія, у якій "важливіший процес, а не сам результат".

Мережко зазначив, що головний адресат таких обговорень – це не політичні гравці всередині України. Натомість, заявив він, ці розмови є способом посилити позиції Києва під час перемовин з Вашингтоном.

Нардеп вважає, що ідею виборів в Україні через спецспосланця президента США Стіва Віткоффа та самого Дональда Трампа просуває російський диктатор Володимир Путін.

Розрахунок йде на те, що передвиборча кампанія на тлі війни розхитає єдність всередині України й підвищить шанси на встановлення диктатором маріонеткового режиму у Києві, пояснив обранець.

"Трампу байдуже до виборів в Україні, але його вдалося переконати, що Путін може погодитися підписати мир з новим президентом України, якого вважатиме "легітимним". Ми все правильно робимо, говорячи, що готові до виборів, хочемо їх, але спочатку нам потрібна надійна безпека. З гарантіями", – підсумував Мережко.