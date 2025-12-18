Источник в Слуге народа: В Раде уже работают над законодательством о выборах во время войны

Иллюстративное фото: Depositphotos

В Украине уже началась работа над избирательным законодательством для проведения голосования во время российской войны, сообщил для текста LIGA.net собеседник в президентской фракции Слуга народа.

По его словам, в Верховной Раде формируют соответствующую рабочую группу, которую должен возглавить Александр Корниенко (первый вице-премьер и с 17 декабря глава партии СН. – Ред.).

В то же время ответственность за подготовку соответствующих законов четко определена – в парламенте есть комитет по вопросам местного самоуправления, который традиционно занимается такими вопросами, рассказал LIGA.net руководитель общественной организации "Комитет избирателей Украины" Алексей Кошель.

"При комитете сформирована рабочая группа из экспертов и нардепов, которая имеет значительный опыт, но пока эта работа активно не ведется", – отметил он.

Вопрос выборов и референдумов входит в рамки работы этого комитета, подтвердил Виталий Безгин, депутат от "слуг", входящий в его состав.

"Но если говорить о выборах во время войны, то нет – пока работы над таким проектом не было", – акцентировал он.

По его словам, законодательная подготовка велась исключительно в отношении первых послевоенных выборов.

Тем временем Центральная избирательная комиссия не комментирует тему выборов. В секретариате ведомства объяснили LIGA.net, что говорить не о чем.

"У нас не изменилась нормативно-правовая база. Страна в условиях военного положения, действует законодательство о военном положении", – отметили в ЦИК.