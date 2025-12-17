Эксперт рассказал о сценарии, при котором во время войны могут избрать президента и власть на местах

Глава КИУ рассказал, что власть может принять политико-правовое решение и фактически провести такие голосования

Иллюстративное фото: Depositphotos

Теоретически во время российской войны украинская власть может провести президентские и местные выборы. Однако голосование в Верховную Раду в таких условиях лучше не проводить. Об этом для текста LIGA.net рассказал глава ОО "Комитет избирателей Украины" Алексей Кошель.

"Согласно Конституции, в наших условиях предусмотрен запрет на парламентские выборы. Эти же нормы распространяются также на президентские и местные выборы", – пояснил он.

Кошель также отметил, что с нынешними законами проведение выборов в Украине невозможно "ни сейчас, ни через полгода, ни через год".

Однако, хотя и есть общая неготовность законодательства к проведению голосования в ближайшее время в условиях войны, глава КИУ считает, что один вариант насчет выборов все-таки возможен.

Речь идет о гипотетическом сценарии, в котором власть может принять политико-правовое решение и де-факто провести выборы президента, вероятно, даже и местной власти, пояснил Кошель.

Однако он акцентировал, что проведение выборов в Верховную Раду вопреки Конституции подорвет их легитимность, а с этим "нельзя рисковать в любом случае".

Глава КИУ также отметил, что независимо от перспектив проведения выборов, законодательную основу для первого голосования после войны необходимо готовить уже "на позавчера".